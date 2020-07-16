Боровшихся с коронавирусом медиков предложили отправить на досрочную пенсию

08:01, 16 июля 2020, ПАИ

На досрочную пенсию предложили отправить медиков, боровшихся с коронавирусом. Общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство из-за коронавируса организовала партия «Единая Россия», пишет газета «Известия».

Данное предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях.

Партия также планирует провести всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удалённом режиме.

«Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19, можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отмечают эксперты.

При этом было также подготовлено постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, в котором идёт речь о стаже. Предлагается исчислять его по схеме «день за три». Данный документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.