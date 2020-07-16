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Общество

ЕГЭ по обществознанию и химии сдают выпускники 16 июля

16 июля выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию. Экзамен по обществознанию будут сдавать почти 333 тысячи человек, по химии – более 90 тысяч человек, пишет ТАСС.

302 тысячи выпускников, окончивших школу в этом году, будут сдавать экзамен по обществознанию. ЕГЭ включает в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять с развёрнутым. На выполнение выпускникам дают 3 часа 55 минут.

Порядка 80 тысяч выпускников текущего года сдадут ЕГЭ по химии. За 3,5 часа предстоит выполнить работу из двух частей, включающих в себя 35 заданий.

Результаты выпускники смогут узнать не позднее 30 июля. Основной период ЕГЭ проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах было зарегистрировано порядка 714 тысячи человек.

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