Упавший на проезжую часть мужчина скончался в псковской больнице

08:06, 16 июля 2020, ПАИ

В Пскове скончался упавший на проезжую часть мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении УМВД России по городу Пскову.

14 июля в 14:30 на автобусной остановке, расположенной напротив дома №51 по улице Горького, неустановленный гражданин упал на проезжую часть рядом с городским маршрутным автобусом (сцепка) маршрута №8. Мужчину с телесными повреждениями доставили в Псковскую областную клиническую больницу, где он скончался в этот же день.

Очевидцев произошедшего просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4а, кабинет 309. Или по телефонам 596-358, 02.