На вооружение ВМФ России поступил первый самолёт-амфибия Бе-200

08:25, 16 июля 2020, ПАИ

Первый самолёт-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ в 859-й Центр боевого применения морской авиации в Ейске. Данные самолёты начнут поступать в войска в ближайшее время, пишет газета «Известия».

Предварительно планируется сформировать несколько авиационных отрядов, которые будут оснащены Бе-200. Первый из них появится на Каспийском море.

По словам начальника морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, в нынешнем году ожидается поставка трёх Бе-200. С первым из них уже проводят опытную эксплуатацию. 24 июля этот самолет примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

По мнению экспертов, «Альтаир» может пригодиться морякам при проведении спасательных операций и охране водных районов, а в перспективе — и для уничтожения подводных лодок противника.

Самолёт способен садиться и взлетать с воды даже при сильном волнении, что является редким качеством современной техники.