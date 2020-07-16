Более 820 тысяч рублей зарплаты задолжало сотрудникам псковское предприятие

08:56, 16 июля 2020, ПАИ

Псковское предприятие задолжало сотрудникам более 820 тысяч рублей зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Была проведена проверка соблюдения прав сотрудников сельхозпредприятия ООО «АЛОК» на своевременное получение заработной платы. 15 работников не получили в полном объёме заработную плату в период с января 2020 года. Общая сумма долга превысила 820 тысяч рублей.

В адрес директора ООО «АЛОК» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам выплачена в полном объёме с учетом денежной компенсации.