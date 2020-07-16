16-летняя девушка пострадала в ДТП в Порховском районе

09:12, 16 июля 2020, ПАИ

16-летняя девушка на скутере столкнулась с мужчиной на автофургоне ГАЗ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



ДТП произошло 15 июля около 16:20 на 26-м километре дороги Нестрино - Остров Порховского района. Водитель скутера Sanny, без номеров государственной регистрации, 16-летняя жительница Мурманска, совершила столкновение с ГАЗ-172412 под управлением 60-летнего жителя Порховского района.

В результате ДТП водитель и пассажирка скутера пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель скутера получила травму головы и автотравму, а пассажирка госпитализирована с травмой головы и переломом бедра.



Как сообщили в ведомстве, водители во время ДТП были трезвы, проводится проверка.