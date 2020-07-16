Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам навсегда

09:23, 16 июля 2020, ПАИ

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она напомнила, что индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В связи с этим их следует использовать не только во время пандемии COVID-19, но и при распространении других вирусов. Так, каждую осень начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом — тем, кто не хочет заразиться, нужно носить маски и в этот сезон, порекомендовала эпидемиолог.

По ее словам, надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразиться какими-либо воздушно-капельными инфекциями. «Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», — заключила Руженцова.