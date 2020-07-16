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Общество

В Москве начали делать бесплатные тесты на коронавирус

Москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Как сообщает оперштаб столицы, с 16 июля по поручению мэра Москвы жители города могут бесплатно пройти обследование на коронавирус, записавшись в одной из 162 поликлиник, также тестирование доступно в 45 детских поликлиниках.

«Во время пандемии нам удалось сформировать мощную ПЦР-службу, в результате город теперь может проводить в среднем до 50 тысяч исследований в сутки. Всего за период эпидемии коронавирусной инфекции в Москве сделано уже более 4,3 миллиона ПЦР-тестов. Сейчас, когда количество заболевших снижается, у нас есть свободные мощности, и мы готовы их перераспределить на другие направления», - рассказала  заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы пройти анализ на коронавирус, достаточно паспорта и полиса ОМС. Результаты исследований отобразятся в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи анализа.

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