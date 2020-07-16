Пьяного тракториста поймали на сельской дороге в Локнянском районе

09:47, 16 июля 2020, ПАИ

42-летнего пьяного тракториста поймали сотрудники Госавтоинспекции в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водителя трактора «Т-150» остановили 15 июля около 19:00 на дороге Юхново - Среднее - Осипово Село. Ещё одного нетрезвого водителя в возрасте 34 лет, который управлял автомобилем «ВАЗ-21099», остановили 14 июля в Невеле у дома на 1-м Урицком.

По данным фактам проводятся проверки. Оба водителя ранее привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.