Большинство рек на Северо-Западе оказались загрязнены человеком

10:13, 16 июля 2020, ПАИ

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала доклад за 2019 год, в котором приводится оценка загрязненности поверхностных вод на территории России. Выяснилось, что водоемы несут огромную антропогенную нагрузку и качество воды ухудшается. Есть лишь несколько рек, которые специалисты признали относительно чистыми, сообщает «Российская газета».

Качество воды условно разделили на пять классов - от «условно чистой» до «Экстремально грязной». Выяснилось, что только в нескольких регионах России второй класс преобладает над третьим, а «условно чистых» водоемов крайне мало.

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в многолетнем плане большинство водных объектов характеризуются «загрязненными» водами. Наиболее высоким уровнем загрязненности воды оцениваются водные объекты Вологодской области: 72,2% - «грязные», 2,8% - «экстремально грязные» (р. Пельшма, г. Сокол). Малые реки Мурманской области стабильно оцениваются низким качеством воды: 1,7% створов - «экстремально грязные».

Самыми чистыми оказались реки в Северо-Кавказском федеральном округе. На водных объектах Дагестана и Кабардино-Балкарии к «загрязненным» отнесли 60 и 71,4 процента. В Северной Осетии и на Ставрополье отметили большой диапазон качества. Так, в Осетии к «условно чистым» отнесли 47,1 процент водоемов - это лучшие показатели в стране. Еще 17 процентов рек здесь относятся к «слабо загрязненным», а 11,8 к «грязным». В Ставропольском крае несмотря на большое количество рек, характеризующихся как «слабо загрязненные», оказалось 5,5 процентов «экстремально грязных» водоемов.

Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1 процентов створов - «условно чистые», а 30,8 процентов - «слабо загрязненные».

Наиболее высокий уровень загрязненности отмечается в Уральском федеральном округе. Все водные объекты, расположенные на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Курганской (93%), Свердловской (69%), Тюменской (78%), Челябинской (53%) областей в многолетнем плане оцениваются как «грязные». При этом в Свердловской области 5 процентов водных объектов оцениваются как «экстремально грязные».

Относительно чистые реки есть также в Сибирском федеральном округе. «Условно чистыми» или «слабо загрязненными» водами оцениваются поверхностные воды на территории Республик: Алтай (66%) и Хакасия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%).

В Центральном федеральном округе экологическую ситуацию считают напряженной. 56,7 процентов створов Московской области относятся к «грязным», а во Владимирской и Тульской областях ситуация хуже - 76,5 и 71,4 процентов створов соответственно.