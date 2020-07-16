Врачи не спасли ещё двух псковичей с COVID-19

10:25, 16 июля 2020, ПАИ

Ещё двух псковичей с COVID-19 не спасли врачи. Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки скончался ещё два пациента.

Таким образом, количество летальных случаев в регионе за весь период эпидемии достигло 41. Вчера, 15 июля, сообщалось, что от коронавируса скончался один человек.

Число заболевших в Псковской области также продолжает расти, но выздоравливают после болезни теперь гораздо чаще. Подробная статистика за прошедшие сутки станет известна позднее.