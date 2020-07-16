В Порхове возле музея Ганзы подожгли контейнер для ТКО

10:45, 16 июля 2020, ПАИ

Пластиковый контейнер для ТКО сгорел в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В Порхове неизвестные сожгли пластиковый евроконтейнер для ТКО, установленный возле единственного в России музея Ганзы.

Силами пожарных удалось потушить возгорание, музей не пострадал. В пресс-службе компании отметили, что аналогичные случаи происходят довольно часто во многих районах Псковской области.

Региональный оператор обращается к населению с просьбой проявить бдительность и ответственность. Если вы стали свидетелем поджога мусора, сообщите об этом в МЧС и полицию, а когда выбрасываете в контейнер окурок, убедитесь, что он потушен.