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Общество

Псковички в декрете для переобучения чаще всего выбирают сферу педагогики

Фото Андрея Степанова

В декрете для переобучения псковички чаще всего выбирают сферу педагогики. Об этом сообщила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самыми востребованными программами переобучения для женщин становятся программы в области педагогики, делопроизводства и дизайна.

«Большой выбор у женщин: получение дополнительного образования в области педагогики и профессии, которые женщинам могут позволить быть самозанятыми», - отметила Галина Самсонова, добавив, что к таким профессиям относятся мастера по маникюру, парикмахеры, портные и массажисты.

«Желающих до сих пор очень много, мы их ориентируем на следующий год», - добавила Самсонова.

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