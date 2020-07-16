Псковички в декрете для переобучения чаще всего выбирают сферу педагогики

11:44, 16 июля 2020, ПАИ

В декрете для переобучения псковички чаще всего выбирают сферу педагогики. Об этом сообщила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самыми востребованными программами переобучения для женщин становятся программы в области педагогики, делопроизводства и дизайна.

«Большой выбор у женщин: получение дополнительного образования в области педагогики и профессии, которые женщинам могут позволить быть самозанятыми», - отметила Галина Самсонова, добавив, что к таким профессиям относятся мастера по маникюру, парикмахеры, портные и массажисты.

«Желающих до сих пор очень много, мы их ориентируем на следующий год», - добавила Самсонова.