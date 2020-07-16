В ПсковГУ разработают систему, моделирующую распространение вирусов

11:42, 16 июля 2020, ПАИ

Учёные опорного Псковского государственного университета (ПсковГУ) приступили к созданию уникальной системы, прогнозирующей этапы распространения вирусных инфекций. Она способна учитывать особенности отдельно взятого региона РФ. На базе университета откроется кибернетический центр моделирования, а участниками разработок станут учёные физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) Российской академии наук. Об этом рассказал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Такая система крайне важна для Псковской области по той причине, что с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории региона было выявлено свыше 10 очагов распространения инфекции.

«Цель проекта – создание многофакторной модели, с помощью которой можно эффективно прогнозировать распространение разных вирусных инфекций, причем с учетом особенностей любого отдельно взятого региона России или территории», – отметил Антал.

Проректор уточнил, что в основу базовой модели войдут данные, которые учёные уже получили от специалистов из Псковской и Новгородской областей. Далее созданную систему прогнозирования можно будет применять в любом регионе РФ.

Принять участие в проекте готовы специалисты из Псковского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

На базе университета появится специальный научно-образовательный кибернетический центр. В его задачи будет входить моделирование и прогнозирование распространения инфекционных заболеваний. Будет вестись учёт статистических расчётов и анализ поступающей информации из региона по актуальной ситуации с инфекциями. Центр будет отвечать за проведение исследований по изучению поведенческих реакций населения на территории Псковской и Новгородской областей, а также оценивать вариации поведения людей при пандемии: реакции на запреты и введение ограничений, структуру социальных контактов, активность турпотоков и в особенности демографию. Запуск проекта запланирован после подведения итогов конкурса фонда РФФИ «Вирусы».