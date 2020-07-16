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Общество

Грахов: Осенью работы на «Машиностроителе» завершатся

Осенью работы на стадионе «Машиностроитель» завершатся, пообещал в эфире ПАИ-live председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов.

«Большинство проблем, которые были, решены. Сейчас возникают производственные вопросы, которые имеют место на любой строительной площадке. Планируем, что осенью объект полностью завершим», - отметил он.

По его словам, было много упреков, что «затянули, обещали, а не сделали». «Упрекать можно сколько угодно, на самом деле. Но то, что этот стадион получится очень хорошим, красивым, современным, – это факт. То, что он будет достроен, – это тоже факт. Сейчас работы находятся на завершающем этапе», - подытожил Грахов.

 

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