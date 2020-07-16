В 5,3 раза выросло количество безработных в Псковской области

12:15, 16 июля 2020, ПАИ

В Псковской области с начала года число безработных увеличилось в 5,3 раза. Если в январе в регионе фиксировалось 2060 человек, находящихся в поиске работы, то 15 июля это количество возросло до 10 827 человек. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За содействием в центр занятости обратились уже 14 485 человек, год назад находились в поиске работы – 7414 человек.

На начало года в Псковской области уровень безработицы составлял 0,6%, в июле – 3,4%. Таким образом, уровень безработицы вырос в 5,7 раза.

Более чем в 5 раз увеличилось количество граждан, получающих пособие по безработице. Сейчас это 9691 человек, в начале года – 1761 человек.

Нина Бухмиллер констатировала, что за содействием в поиске работы во время пандемии люди стали обращаться в том числе из-за хороших мер федеральной и региональной поддержки. Так, на дополнительное пособие могут рассчитывать безработные родители, люди, уволенные работодателем в период пандемии.