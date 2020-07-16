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Общество

Грахов объяснил отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках

Строительство школы в Великих Луках на 825 мест находится на постоянном контроле у председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 16 июля.

«Объект уникальный – школа на 825 мест с бассейном. Это целый комплекс зданий, сооружений. Объект очень большой, очень сложный. Когда подрядчик начал строительство, выползли непредвиденные обстоятельства – грунтовые воды. Их не могли спрогнозировать. Пришлось переделывать фундамент двух блоков», - отметил Грахов.

Председатель профильного комитета также подчеркнул, что пандемия коронавируса «сильно ограничила рынок строителей». «Каменщиков просто не оказалось», - сказал гость эфира и добавил, что рабочие на таком объекте должны быть высококвалифицированными.

В связи с этим на объекте наблюдается отставание от графика, которое сейчас стараются нагнать.

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