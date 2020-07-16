Суд вынудил власти Плюссы «взять под крыло» путепровод над железной дорогой

14:06, 16 июля 2020, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура обязала администрацию Плюссы в судебном порядке принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что путепровод и покрытие мостового полотна через железнодорожный путь на 167 км ПК 7 участка Серебрянка - Лямцево имеют дефекты, но при этом в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества не зарегистрирован.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление. По результатам его рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решением суда на администрацию городского поселения возложена обязанность принять меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества.