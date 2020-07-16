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Общество

Суд вынудил власти Плюссы «взять под крыло» путепровод над железной дорогой

Псковская транспортная прокуратура обязала администрацию Плюссы в судебном порядке принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве. 

Выяснилось, что путепровод и покрытие мостового полотна через железнодорожный путь на 167 км ПК 7 участка Серебрянка - Лямцево имеют дефекты, но при этом в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества не зарегистрирован.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление. По результатам его рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решением суда на администрацию городского поселения возложена обязанность принять меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества.

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