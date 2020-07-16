Ледовый дворец в Пскове стал центром спортивного туризма

15:14, 16 июля 2020, ПАИ

Благодаря пандемии коронавируса Ледовый дворец в Пскове стал центром спортивного туризма на Северо-Западе. Как это произошло в эфире ПАИ-live рассказал директор арены Иван Штылин.

«Чтобы пройти предсезонную подготовку, на наш лёд приезжают соседи из Петербурга, Новгородской и Ленинградской области. Это, например, те команды, которые раньше могли позволить себе тренировки в Финляндии или Прибалтике, но теперь границы закрыты, и они едут к нам. К тому же у нас гуманные цены. В результате получается такой спортивный туризм, потому что помимо тренировок мы предлагаем экскурсии по Пскову, одному из красивейших городов Северо-Запада», - отметил Иван Штылин.

Директор ледовой арены подчеркнул, что дворец после снятия ограничений постарались запустить как можно быстрее. «В дни, когда тренировки были запрещены, мы осуществляли плановые технические работы, ремонт, который обычно бывал в июне. В итоге весной мы всё сделали, поэтому сегодня арена работает с шести утра до двенадцати ночи и у нас 100-процентная загруженность льда и других помещений», - поделился Штылин.

Он также отметид, что после многомесячного перерыва многие ребята фактически заново встают на коньки и приходят в форму. «Посмотрим как всё произошедшее скажется на результатах. Пока все запланированные турниры переносим на осень. Тут многое зависит не только от позиции Роспотребнадзора, но и от Минспорта, которые вообще рекомендовал не проводить массовые спортивные мероприятия до конца года», - уточнил Иван Штылин.