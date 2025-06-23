Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»