Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
Спортсмены из Невеля и Себежа стали победителями и призёрами открытого первенства Новополоцка по лыжероллерам, посвящённого Дню города. Об этом ПАИ сообщили в детско-юношеском клубе физической подготовки Себежа и спортшколе Невеля.
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Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
Среди себежских воспитанников бронзой среди мальчиков 2015 года рождения и младше на дистанции 400 метров отличился Никита Алексеев. Также серебро в зачёте юношей 2013-2014 годов рождения на 600-метровке завоевал Андрей Каленкович.
Воспитанники невельской спортшколы выиграли три золотые и одну серебряную награду. Анна Волнейко выиграла спринтерскую гонку среди девушек 2008 года рождения и старше, а Андрей Боровский и Мария Васильева стали победителями среди юношей и девушек 2013-2014 годов рождения на дистанции 600 метров. Также серебро на счету Матвея Лавренова в зачёте юношей 2015 года рождения и младше.
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