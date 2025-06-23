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Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам

Спортсмены из Невеля и Себежа стали победителями и призёрами открытого первенства Новополоцка по лыжероллерам, посвящённого Дню города. Об этом ПАИ сообщили в детско-юношеском клубе физической подготовки Себежа и спортшколе Невеля.

  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
    Фото: группы спортшкол из Себежа и Невеля в соцсети «ВКонтакте»

Среди себежских воспитанников бронзой среди мальчиков 2015 года рождения и младше на дистанции 400 метров отличился Никита Алексеев. Также серебро в зачёте юношей 2013-2014 годов рождения на 600-метровке завоевал Андрей Каленкович.

Воспитанники невельской спортшколы выиграли три золотые и одну серебряную награду. Анна Волнейко выиграла спринтерскую гонку среди девушек 2008 года рождения и старше, а Андрей Боровский и Мария Васильева стали победителями среди юношей и девушек 2013-2014 годов рождения на дистанции 600 метров. Также серебро на счету Матвея Лавренова в зачёте юношей 2015 года рождения и младше.

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