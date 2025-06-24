Великолучане стали призёрами соревнований по плаванию в Тверской области

12:46, 24 июня 2025, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Олимпия», стали призёрами межмуниципальных соревнований по плаванию «Движение первых», которые прошли в Нелидово в Тверской области 21 и 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.



Фото: спортшкола «Олимпия»



Фото: спортшкола «Олимпия»



Фото: спортшкола «Олимпия»





В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов, в том числе десять великолукских атлетов.

По итогам состязаний Алексей Иванов выиграл серебро на 100-метровке баттерфляем, 200-метровке на спине и 100-метровке брассом. Наталья Харканович заняла второе место на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров брассом, а также третье место – на 50-метровке брассом и баттерфляем.

Арина Кузьмицкая стала обладательницей двух бронзовых медалей на 100-метровке баттерфляем и 200-метровке брассом, а Данила Ткачёв выиграл бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

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