Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане стали призёрами соревнований по плаванию в Тверской области

Великолучане, воспитанники спортшколы «Олимпия», стали призёрами межмуниципальных соревнований по плаванию «Движение первых», которые прошли в Нелидово в Тверской области 21 и 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

  • Великолучане стали призёрами межмуниципальных соревнований по плаванию в Тверской области
    Фото: спортшкола «Олимпия»
  • Великолучане стали призёрами межмуниципальных соревнований по плаванию в Тверской области
    Фото: спортшкола «Олимпия»
  • Великолучане стали призёрами межмуниципальных соревнований по плаванию в Тверской области
    Фото: спортшкола «Олимпия»

В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов, в том числе десять великолукских атлетов.

По итогам состязаний Алексей Иванов выиграл серебро на 100-метровке баттерфляем, 200-метровке на спине и 100-метровке брассом. Наталья Харканович заняла второе место на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров брассом, а также третье место – на 50-метровке брассом и баттерфляем.

Арина Кузьмицкая стала обладательницей двух бронзовых медалей на 100-метровке баттерфляем и 200-метровке брассом, а Данила Ткачёв выиграл бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2025

Великолучане стали призёрами соревнований по плаванию в Тверской области
24 июня 2025

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу проходит в Пскове
24 июня 2025

Региональный этап марафона «Земля спорта» впервые пройдёт в Пскове
23 июня 2025

В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»
23 июня 2025

Великолучанка выиграла две медали на открытом первенстве Белоруссии по лёгкой атлетике
23 июня 2025

Великолукский защитник вошёл в число лучших бомбардиров Второй лиги
23 июня 2025

Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России
23 июня 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...