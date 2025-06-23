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Великолукский защитник вошёл в число лучших бомбардиров Второй лиги

Защитник великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия», местный воспитанник Василий Лунёв находится в списке лучших бомбардиров по итогам 13 туров первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Б» группы 2, передаёт корреспондент ПАИ.

Василий Лунёв. Фото: Елена Костюкович

Центральный защитник «Луки-Энергии» делит третье место в списке лучших бомбардиров. На его счету шесть забитых мячей. Столько же забили ещё три игрока: нападающий «Зенита-2» Тимур Иванов, а также полузащитник «Спартака-2» Никита Посмашный и полузащитник «Балтики-2» Никита Терещук. Среди игроков «Луки-Энергии» ближе всего к Лунёву Евгений Бутаков, на счету которого три гола. Отметим, что в прошлом сезоне в списке лучших бомбардиров команды оказались Артём Егоров и Даниил Шабалин – оба за сезон забили по четыре гола.

В восьмёрке лучших ассистентов чемпионата – полузащитник великолукской команды Александр Коренблюм, восстановившийся после травмы. У него три результативные передачи, в то время как у лучшего ассистента Никиты Посмашного – шесть.

В минувшем матче с подмосковным «Космосом» Василий Лунёв провёл на поле сотый матч в составе «Луки-Энергии». Столько же игр за команду было только ещё у пяти игроков.

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