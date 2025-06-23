Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России

Великолукский боксёр Кирилл Титов заявил о своих амбициях выиграть чемпионат России, который пройдёт в Екатеринбурге в августе. Об этом спортсмен сообщил в интервью пресс-секретарю дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному федеральному округу Олегу Лаптеву.

Кирилл Титов. Фото: Luki-News

Недавно Титов получил путёвку на чемпионат страны, одержав победу на отборочном этапе в весе до 75 килограммов, который прошёл в Гатчине. Великолучанин провёл три поединка и во всех одержал победу.

«Посмотрим, какие спортсмены новые в моём весе, и также будем индивидуально подбирать план тренировок. Амбиции выиграть очень большие», – заявил Кирилл Титов.

Кроме того, на соревнованиях в Ленинградской области боксёр выполнил норматив на звание мастера спорта России. «В боксе прийти к такому нормативу очень сложно, требуется основательно и серьёзно подойти к делу, и тогда будет результат», – сказал Титов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Великолукский защитник вошёл в число лучших бомбардиров Второй лиги
23 июня 2025

Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России
23 июня 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
23 июня 2025

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартует 4 июля
23 июня 2025

Псковский спортсмен выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу
23 июня 2025

Великолукский «Экспресс» вышел в финал Кубка Псковской области по футболу
23 июня 2025

Юношеская четвёрка из Псковской области выиграла золото Псковской регаты
23 июня 2025

Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...