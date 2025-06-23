Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России

15:13, 23 июня 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Титов заявил о своих амбициях выиграть чемпионат России, который пройдёт в Екатеринбурге в августе. Об этом спортсмен сообщил в интервью пресс-секретарю дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному федеральному округу Олегу Лаптеву.

Недавно Титов получил путёвку на чемпионат страны, одержав победу на отборочном этапе в весе до 75 килограммов, который прошёл в Гатчине. Великолучанин провёл три поединка и во всех одержал победу.

«Посмотрим, какие спортсмены новые в моём весе, и также будем индивидуально подбирать план тренировок. Амбиции выиграть очень большие», – заявил Кирилл Титов.

Кроме того, на соревнованиях в Ленинградской области боксёр выполнил норматив на звание мастера спорта России. «В боксе прийти к такому нормативу очень сложно, требуется основательно и серьёзно подойти к делу, и тогда будет результат», – сказал Титов.

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