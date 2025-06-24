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Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу проходит в Пскове

Межрегиональный этап всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 15 лет по пляжному волейболу проходит на центральном пляже Пскова сегодня, 24 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В юношеских стартах участвуют 18 команд из семи регионов России, в том числе три коллектива из Псковской области: Кирилл Виговский и Максим Пропастин, Кирилл Зорин и Сергей Пасицкий, Степан Самсонов и Константин Васильев.

19 пар из шести регионов участвуют в турнире среди девушек. Псковскую область представляют Анна Андреева и Ульяна Добичева, Дарья Савостина и Варвара Веременко, а также Злата Гончарук и Мария Карандашева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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