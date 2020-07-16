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Ярмарок и выставок в Ледовом дворце Пскова больше не будет

Ярмарок и выставок в Ледовом дворце Пскова больше не будет, заявил руководитель спортивной арены Иван Штылин в эфире ПАИ-live.

«Сейчас мы с иронией и улыбкой вспоминаем о ярмарках и выставках, которые здесь проходили, и «чудесном» запахе рыбы, который здесь стоял. Конечно, не от хорошей жизни это происходило, все деньги, собранные за аренду, шли на развитие дворца, но вот уже год как мы отказались от этого», - пояснил Иван Штылин, добавив, что теперь приоритет будет отдан спортивным мероприятиям и концертам.

Иван Штылин таке рассказал о том, что будет переформатирована и работа тренажерного зала, действующего во дворце. «До 1 августа зал в работать не будет из-за ограничений, а затем приоритет на занятия в тренажерке будет отдан хоккеистам и фигуристам , которые тренируются в Ледовом дворце. В оставшееся время смогут заниматься все желающие», - отметил руководитель ледовой арены. 

Офисные помещения, которые имеются в Ледовом дворце сдаются в аренду всем желающим. «Однако в будущем мы ставим своей целью сдавать их все-таки коммерсантам, связанным каким-то образом со спортивной индустрией, возможно. клубам, федерациям. Сейчас более 40% расходов дворца - доходы от платных услуг, в том числе получаемых от аренды. Немногие могут похвастать таким процентом. Мы ставим в свои планы увеличение доходов. На мой взгляд, нет ничего невозможного», - заявил Иван Штылин.

 

 

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