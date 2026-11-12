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ФК «Псков» победой завершил выступление на финальном этапе Третьей лиги

Футболисты клуба «Псков» обыграли «РВЧеллендж» со счётом 5:1 в заключительном матче финального этапа Третьей лиги, который проходит в Сочи. По итогам соревнований псковичи разделили девятое место с командой «Псынадаха» из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба турнира

Игрок псковской команды Руслан Павлов отметился дублем. Ещё по мячу забили Владислав Игнатьев и Фёдор Пикалёв. Отметим, что «РВЧеллендж» прошёл в финальный турнир Третьей лиги благодаря победе в чемпионате Санкт-Петербурга в этом году.

Напомним, на групповом этапе соревнований «Псков» одержал одну победу в трёх играх – по пенальти над кировским «Фанкомом».

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