Псковский агротехнический колледж выиграл турнир по футзалу на спартакиаде ссузов

11:11, 12 ноября 2026, ПАИ

Финальные игры по футзалу среди команд учреждений среднего профессионального образования (СПО) прошли в Великих Луках 11 ноября, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие шесть команд. Победителем турнира стал Псковский агротехнический колледж. Второе место заняло отделение СПО Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, третье – Великолукский механико-технологический колледж.

Следующим видом спартакиады станет волейбол среди девушек, соревнования состоятся 19 ноября.