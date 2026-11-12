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Спорт

Псковский агротехнический колледж выиграл турнир по футзалу на спартакиаде ссузов

Финальные игры по футзалу среди команд учреждений среднего профессионального образования (СПО) прошли в Великих Луках 11 ноября, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие шесть команд. Победителем турнира стал Псковский агротехнический колледж. Второе место заняло отделение СПО Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, третье – Великолукский механико-технологический колледж.

Следующим видом спартакиады станет волейбол среди девушек, соревнования состоятся 19 ноября.

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