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Мирра Андреева переиграла Соболенко и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки, сообщает корреспондент ПАИ.

Мирра Андреева. Фото: WTA

В параллельном матче группы украинка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову. Благодаря этому Андреева гарантировала себе место в числе двух сильнейших теннисисток квартета и досрочно вышла в полуфинал. В стартовом туре россиянка также переиграла Свитолину. Соперница Андреевой по следующей стадии определится позднее. Ранее путёвку в плей-офф завоевала представительница Чехии Линда Носкова. В заключительном матче группового этапа Андреева встретится с Муховой, а Соболенко сыграет против Свитолиной.

19-летняя Андреева занимает третье место в рейтинге WTA и имеет в активе шесть титулов организации в одиночном разряде. В июне она впервые победила на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Франции.

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