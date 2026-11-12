Мирра Андреева переиграла Соболенко и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

10:25, 12 ноября 2026, ПАИ

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки, сообщает корреспондент ПАИ.

В параллельном матче группы украинка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову. Благодаря этому Андреева гарантировала себе место в числе двух сильнейших теннисисток квартета и досрочно вышла в полуфинал. В стартовом туре россиянка также переиграла Свитолину. Соперница Андреевой по следующей стадии определится позднее. Ранее путёвку в плей-офф завоевала представительница Чехии Линда Носкова. В заключительном матче группового этапа Андреева встретится с Муховой, а Соболенко сыграет против Свитолиной.

19-летняя Андреева занимает третье место в рейтинге WTA и имеет в активе шесть титулов организации в одиночном разряде. В июне она впервые победила на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Франции.