18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту

15:43, 16 июля 2020, ПАИ

Схема движения автобусов №1, 118 и 124, а также пригородных и междугородних маршрутов, проходящих по улице Леона Поземского, изменится 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с дорожными работами на перекрестке улиц Леона Поземского и Набат с 8:00 18 июля до 6:00 19 июля меняется схема движения городских автобусов.

При движении от остановки «Мясокомбинат» автобусы поедут до перекрестка с улицей Ипподромной, далее налево по улице Ипподромной через остановки «Псковпищепром», «Ипподромная», далее направо по улице Ипподромной до улицы Труда, по улице Труда далее по маршруту. В обратном направлении автобусы пойдут по улице Труда до улицы Ипподромной, далее налево до улицы Леона Поземского по маршруту.

Дополнительная посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Псковпищепром», «Ипподромная», «Школа №12», «улица Волкова».

На остановки «улица Александра Невского», «улица Олега Кошевого» автобусы в этот день не поедут.

Автобус городского маршрута №25 при движении от остановки «улица Звездная» следует по улице Труда с остановками по ходу движения, при движении от площади Ленина по улице Труда до улицы Текстильной. Автобус не остановится на проспекте Энтузиастов, Ипподромной, Псковпищепроме, улицах Александра Невского и Олега Кошевого.