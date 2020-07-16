0
15:43
18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту
15:37
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области
15:28
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
15:25
Иван Штылин: В спорте как в бане – все равны
15:20
Многофункциональное табло и интерактивные тренажеры для хоккеистов появятся в псковском Ледовом дворце
15:16
«Увиденное впечатляет»: Михаил Ведерников – о Дворе Постникова и Варлаамовском угле
15:04
Иван Штылин выводит формулу работы Ледового дворца в эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту

Фото: Андрей Степанов.

Схема движения автобусов №1, 118 и 124, а также пригородных и междугородних маршрутов, проходящих по улице Леона Поземского, изменится 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с дорожными работами на перекрестке улиц Леона Поземского и Набат с 8:00 18 июля до 6:00 19 июля меняется схема движения городских автобусов.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

При движении от остановки «Мясокомбинат» автобусы поедут до перекрестка с улицей Ипподромной, далее налево по улице Ипподромной через остановки «Псковпищепром», «Ипподромная», далее направо по улице Ипподромной до улицы Труда, по улице Труда далее по маршруту. В обратном направлении автобусы пойдут по улице Труда до улицы Ипподромной, далее налево до улицы Леона Поземского по маршруту.

Дополнительная посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Псковпищепром», «Ипподромная», «Школа №12», «улица Волкова».

На остановки «улица Александра Невского», «улица Олега Кошевого» автобусы в этот день не поедут.

Автобус городского маршрута №25 при движении от остановки «улица Звездная» следует по улице Труда с остановками по ходу движения, при движении от площади Ленина по улице Труда до улицы Текстильной. Автобус не остановится на проспекте Энтузиастов, Ипподромной, Псковпищепроме, улицах Александра Невского и Олега Кошевого.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту
16 июля 2020
18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области
16 июля 2020
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
16 июля 2020
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях 1
Иван Штылин: В спорте как в бане – все равны
16 июля 2020
Иван Штылин: В спорте как в бане – все равны
Многофункциональное табло и интерактивные тренажеры для хоккеистов появятся в псковском Ледовом дворце
16 июля 2020
Многофункциональное табло и интерактивные тренажеры для хоккеистов появятся в псковском Ледовом дворце
«Увиденное впечатляет»: Михаил Ведерников – о Дворе Постникова и Варлаамовском угле
16 июля 2020
«Увиденное впечатляет»: Михаил Ведерников – о Дворе Постникова и Варлаамовском угле
Иван Штылин выводит формулу работы Ледового дворца в эфире ПАИ-live
16 июля 2020
Иван Штылин выводит формулу работы Ледового дворца в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников поддержал идею строительства моста между Высокой и Плоской башнями
16 июля 2020
Михаил Ведерников поддержал идею строительства моста между Высокой и Плоской башнями

Идет загрузка...