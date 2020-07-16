Медалями «За смелость во имя спасения» наградили двух псковских полицейских за спасение двух человек из горящей квартиры
Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» наградили инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Романа Березкина и Анатолия Гаврилюка, которые спасли двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
19 февраля полицейские получили сообщение о возгорании квартиры в доме №5 в 22:37. Прибыв к общежитию, они поднялись на четвертый этаж и помогли выйти надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь.
А группу людей на пятом этаже, которые вследствие сильного задымления оказались отрезанными от выхода, Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк сумели вывести в безопасное место.
Затем вместе с прибывшими патрульными экипажами ДПС ГИБДД и спасателями они эвакуировали около 30 других жильцов дома. Никто из людей серьезно не пострадал.