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Общество

Медалями «За смелость во имя спасения» наградили двух псковских полицейских за спасение двух человек из горящей квартиры

У пятиэтажного дома на улице Металлистов в Пскове 18 февраля. Фото ПАИ

Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» наградили инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Романа Березкина и Анатолия Гаврилюка, которые спасли двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 февраля полицейские получили сообщение о возгорании квартиры в доме №5 в 22:37. Прибыв к общежитию, они поднялись на четвертый этаж и помогли выйти надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь.

А группу людей на пятом этаже, которые вследствие сильного задымления оказались отрезанными от выхода, Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк сумели вывести в безопасное место.

Затем вместе с прибывшими патрульными экипажами ДПС ГИБДД и спасателями они эвакуировали около 30 других жильцов дома. Никто из людей серьезно не пострадал. 

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