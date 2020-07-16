Медалями «За смелость во имя спасения» наградили двух псковских полицейских за спасение двух человек из горящей квартиры

16:24, 16 июля 2020, ПАИ

Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» наградили инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Романа Березкина и Анатолия Гаврилюка, которые спасли двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 февраля полицейские получили сообщение о возгорании квартиры в доме №5 в 22:37. Прибыв к общежитию, они поднялись на четвертый этаж и помогли выйти надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь.

А группу людей на пятом этаже, которые вследствие сильного задымления оказались отрезанными от выхода, Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк сумели вывести в безопасное место.

Затем вместе с прибывшими патрульными экипажами ДПС ГИБДД и спасателями они эвакуировали около 30 других жильцов дома. Никто из людей серьезно не пострадал.