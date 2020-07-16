Из-за аварии затруднено движение у рынка «Нива» в Пскове
В Пскове из-за аварии затруднено движение у рынка «Нива» на улице Коммунальной. На дороге столкнулись две иномарки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
16 июля около 15:00 возле рынка «Нива» в областном центре столкнулись автомобили Audi Q5 и Renault Logan. Автомобили получили серьёзные повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Произошедшая авария стала причиной затруднённого движения в сторону улицы Рокоссовского.