Фильм Алексея Учителя о Цое выйдет в прокат 27 августа

17:26, 16 июля 2020, ПАИ

27 августа, в День российского кино, выйдет в прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Цой», часть съемок проходила в Псковской области. Об этом пишет ТАСС.

Главные роли в кинокартине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Съемки фильма проходили не только в Псковской области, но и в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской области.

Фильм расскажет о вымышленных событиях июля и августа 1990 года. Главный герой – водитель автобуса, участвовавший в смертельном ДТП.

К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским. Финальная версия сценария написана молодым автором Саввой Минаевым.

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением, - отмечал режиссер. - Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года, и выпустить фильм именно в этом месяце, несмотря на пандемию коронавируса, было для режиссера принципиальным решением – как дань памяти музыканту.