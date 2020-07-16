Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове

17:48, 16 июля 2020, ПАИ

Основным кандидатом на должность главного врача строящейся в Пскове инфекционной больницы является заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник в администрации Псковской области.

О назначении Анастасии Повторейко должны объявить в ближайшие дни.

Инфекционную больницу в Пскове с филиалом в Великих Луках должны построить к 15 сентября. Общая мощность лечебного учреждения составит около 300 коек. Строительство новых медицинских учреждений в регионе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.