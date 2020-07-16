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Общество

О необходимости регистрировать туристические группы напоминают псковские спасатели

О необходимости регистрировать туристические группы напоминают псковские спасатели.

Для обеспечения безопасности туристов и оказания квалифицированной помощи Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует туристским группам и отдельным туристам информировать службы МЧС регионов о своем маршруте по телефону 79-44-44 (оперативный дежурный) или оставить онлайн-заявку на регистрацию по ссылке.

Туристские группы, совершающие походы и их руководители, при обращении в территориальные управления МЧС России по субъектам РФ или поисково-спасательные формирования, с ходатайством о постановке на учёт на время совершения похода, обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о гидро, метео условиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро, метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности, получить памятки по соблюдению безопасности на маршруте;

- проверить самостоятельно и предоставить для проверки (при согласии граждан) групповое и личное снаряжение, касающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся средства связи, средства сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания, медикаментов;

- производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских групп и отдельных граждан, совершающих походы на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута; - проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан»;

- в случае неподготовленности группы по вопросам безопасного прохождения маршрута делается запись в маршрутной книжке и в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан».

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