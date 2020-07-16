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Экономика

Три фермерских хозяйства из Псковской области победили в конкурсе «Агростартап»

Три фермерских хозяйства стали победителями конкурса «Агростартап», который проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Лучшими признаны проекты по молочному животноводству и льноводству из Дедовичского, Невельского и Печорского районов. На реализацию лучших проектов от малых форм хозяйствования в этом году будет направлено более 11 млн рублей. Средства предоставляются на условии софинансирования. Господдержка составляет не более 90% от суммы реализации бизнес-плана.

Всего в этом году было подано 25 заявок из 11 районов области. К конкурсному отбору были допущены 16 претендентов.

Развитие малых форм хозяйствования — одна из ключевых задач агропромышленного комплекса. Грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий такую поддержку получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил около 330 млн руб.

Одной из новых форм господдержки для начинающих фермеров и малого бизнеса стали гранты «Агростартап», которые позволяют получить от государства серьезные средства на развитие своего хозяйства, в зависимости от направления деятельности.

В прошлом году на предоставление грантов в рамках «Агростартап» было направлено порядка 12,5 млн руб. Победителями стали пять крестьянско-фермерских хозяйств из Новосокольнического, Дедовичского, Новоржевского и Великолукского районов.

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