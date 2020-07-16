Три фальшивые пятитысячные купюры изъяли в Пскове
Три пятитысячные банкноты с признаками подделки изъяли сотрудники полиции в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
15 июля фальшивые деньги обнаружили в одном из городских салонов связи, магазине и учреждении. По данным фактам возбуждено уголовное дело и проводятся проверки.
Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.