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Петербуржцы вымогали 2,5 млн рублей у псковских предпринимателей

43-летний и 23-летний жители Санкт-Петербурга вымогали 2,5 млн рублей у двух псковских предпринимателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля у одного из жилых домов к предпринимателям в возрасте 29 и 30 лет подошли двое петербуржцев, которые под угрозой насилия попытались получить крупную сумму денег. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

Сейчас подозреваемые задержаны по статье 91 УПК РФ. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

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