Автомобиль снёс дорожное ограждение в Пскове
Легковой автомобиль снёс дорожное ограждение на улице Юбилейной в Пскове, пишут очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 июля неподалеку от Дома офицеров. Автомобиль вынесло на тротуар. Отмечается, что за рулём находилась пожилая женщина.
«Никаких поворотов не было, никто не подрезал ее, не перегонял», – пишет очевидец, который отметил, что женщина едва не сбила ребенка на тротуаре.