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Автомобиль снёс дорожное ограждение в Пскове

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Легковой автомобиль снёс дорожное ограждение на улице Юбилейной в Пскове, пишут очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 июля неподалеку от Дома офицеров. Автомобиль вынесло на тротуар. Отмечается, что за рулём находилась пожилая женщина.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Никаких поворотов не было, никто не подрезал ее, не перегонял», – пишет очевидец, который отметил, что женщина едва не сбила ребенка на тротуаре.

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