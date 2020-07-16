ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
Новый детский сад на 270 мест в деревне Неёлово Псковского района введут в эксплуатацию в сентябре, рассказала Псковскому агентству информации глава района Наталья Федорова.
«Детский сад в Неёлово решит вопрос с очередью в муниципалитете», - заверила она. Дошкольное учреждение в Неёлово станет филиалом Моглинской средней школы.
Типовой детский сад на 270 мест в Неёлово возводится в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На его строительство выделено более 210 миллионов рублей из средств федерального бюджета.