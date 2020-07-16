0
21:21
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
20:00
«Бац! – и он есть»: Сергей Грахов о строительстве в Псковской области
19:07
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
18:41
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
18:22
«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы
17:48
Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове
17:02
Стадион «Электрон» летом 2020. Часть I (ФОТОРЕПОРТАЖ )
Еще новости
Общество

ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест

Новый детский сад на 270 мест в деревне Неёлово Псковского района введут в эксплуатацию в сентябре, рассказала Псковскому агентству информации глава района Наталья Федорова.

«Детский сад в Неёлово решит вопрос с очередью в муниципалитете», - заверила она. Дошкольное учреждение в Неёлово станет филиалом Моглинской средней школы.

Типовой детский сад на 270 мест в Неёлово возводится в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На его строительство выделено более 210 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест «Бац! – и он есть»: Сергей Грахов о строительстве в Псковской области Иван Штылин выводит формулу работы Ледового дворца в эфире ПАИ-live Александр Нестерук: заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов Псковский губернатор рассказал, что позволит подойти к третьему этапу послаблений Ещё ряд ограничений в сфере экономики планируют снять в Псковской области Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live расскажет о строительстве новой инфекционки и реабилитации медиков ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
16 июля 2020
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
16 июля 2020
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
16 июля 2020
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы
16 июля 2020
«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы
Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове
16 июля 2020
Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове 1
Стадион «Электрон» летом 2020. Часть I (ФОТОРЕПОРТАЖ )
16 июля 2020
Стадион «Электрон» летом 2020. Часть I (ФОТОРЕПОРТАЖ )
18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту
16 июля 2020
18 июля псковские автобусы №1, 118, 124 поедут по другому маршруту
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области
16 июля 2020
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области

Идет загрузка...