Педагог рассказала, какие школьные принадлежности могут отвлекать детей

15:21, 01 сентября 2026, ПАИ

Электрические точилки и ластики могут мешать учебному процессу и отвлекать не только самого ребенка, но и его одноклассников. Об этом KP.RU рассказала учитель начальных классов московской общеобразовательной школы с 34-летним стажем, доцент МГППУ Марина Енжевская.

По словам педагога, несмотря на удобство таких принадлежностей, в школе они могут превращаться для детей в своеобразные игрушки.

«Да, они удобны, но для ребенка в школе эти предметы - прежде всего объекты для игры: звук, процесс, возможность покрутить в руках. Это не просто отвлекает его самого, но и становится «раздражителем» для всего класса, нарушая дисциплину», - заявила Енжевская.

Учитель подчеркнула, что для эффективного обучения школьникам необходимы тишина и концентрация. Поэтому, по ее мнению, электрическим вариантам точилок и ластиков лучше предпочесть обычные механические принадлежности.

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