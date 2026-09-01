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Инфекционист рассказала, какие прививки стоит сделать школьнику осенью

Перед началом учебного года родителям стоит проверить прививочный статус детей и при необходимости пройти вакцинацию. Особое внимание в сентябре и октябре следует уделить защите от гриппа, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Намазова.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, вакцинация против гриппа помогает снизить вероятность тяжелого течения заболевания, госпитализации и опасных осложнений на 60–80%.

Кроме того, врач рекомендовала обратить внимание на вакцинацию против ветряной оспы, если ребенок ранее не болел. По словам Намазовой, ветрянка может тяжело протекать у школьников и подростков и сопровождаться бактериальными осложнениями.

Родителям также стоит проверить, получил ли ребенок две плановые прививки против кори, краснухи и паротита — в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Если вторую дозу пропустили, специалист советует сделать ее как можно скорее. Минимальный интервал между двумя прививками составляет три месяца.

Отдельное внимание инфекционист призвала уделить защите от коклюша и менингококковой инфекции.

«Менингококк может развиваться стремительно и в отдельных случаях за считанные часы приводить к тяжелым последствиям», — отметила Намазова.

По ее словам, детям старше двух лет для формирования стойкого иммунного ответа достаточно однократного введения современной конъюгированной вакцины против менингококковой инфекции.

Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации против гриппа стартует в Псковской области 1 сентября.

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