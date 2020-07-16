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Общество

Спасатели нашли заблудившуюся в гдовском лесу женщину

Фото ПАИ

В лесу Самолвовской волости Гдовского района нашли заблудившуюся 47-летнюю женщину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Женщина потерялась 15 июля. Силами поисково-спасательного отряда города Гдова и полиции её удалось найти в лесном массиве в тот же день.

Кроме этого, 15 июля в результате совместной работы спасателей поисково-спасательного отряда Пскова, сотрудников полиции, представителей Псковского спортивного клуба сверхлегкой авиации «Небо» в лесу нашли 71-летнего пенсионера. Его поиски длились пять дней.

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