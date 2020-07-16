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Общество

226 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

226 181 человек в мире заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 13 378 853 инфицированных.

Всего скончались 580 045 человек, за сутки – 5 579. Днем ранее за сутки было выявлено 185 836 случаев заражения и 4 176 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 3 405 494. Далее следуют Бразилия (1 926 824), Индия (968 876), Россия (752 797), Перу (333 867), Чили (321 205), Мексика (311 486), ЮАР (311 049), Великобритания (291 915) и Иран (264 561).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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