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Общество

Жителям России обещают жаркую вторую половину лета

Фото: Дарья Хваткова.

Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», - сообщил Вильфанд.

При этом синоптики предупреждают, что в разных регионах страны стоит ожидать изменчивую погоду.

Ранее руководитель Псковского ЦГМС рассказала, что к выходным 18-19 июля погода в регионе улучшится, а август будет «более достойным».

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