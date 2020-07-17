Жителям России обещают жаркую вторую половину лета
Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», - сообщил Вильфанд.
При этом синоптики предупреждают, что в разных регионах страны стоит ожидать изменчивую погоду.
Ранее руководитель Псковского ЦГМС рассказала, что к выходным 18-19 июля погода в регионе улучшится, а август будет «более достойным».