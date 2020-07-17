Фальшивые евро обнаружили в Пскове
В Пскове выявили несколько банкнот с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
16 июля в финансовых учреждениях города обнаружили одну тысячерублевую, две пятитысячные купюры и банкноту 200 евро с признаками подделки.
Полиция возбудила уголовные дела и ведет проверки.
Правоохранители рекомендуют гражданам внимательнее проверять купюры, а сотрудникам магазинов и банков пользоваться специальным оборудованием.