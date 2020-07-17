По требованию прокуратуры на территории псковской школы заменили освещение
На территории псковской школы заменили освещение по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Была организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в МБОК «Многопрофильный правовой лицей №8».
Выяснилось, что уровень освещённости территории школы ниже нормативных показателей.
В адрес руководителя образовательного учреждения внесли представление с требованием устранить нарушения. В результате в школе были произведены работы по замене светильников наружного освещения.