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Общество

Три пожара произошло в Псковской области за сутки из-за неосторожного обращения с огнём

В Псковской области за последние сутки произошло три пожара из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 16 июля в 19:25 на улице Набережной, 32 в Дно сгорело бесхозное деревянное строение размером 8 на 5 метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня два гаража. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

По той же причине в тот же день произошло два пожара в Великих Луках. Первый пожар случился в 15:31 в Лунном переулке. В бесхозном кирпичном строении размером 15 на 20 метров сгорел мусор на площади три квадратных метра. Второй пожар произошёл в 19:14 на улице Дружбы. На открытой контейнерной площадке выгорел мусор на площади три квадратных метра.

Ещё один пожар случился 17 июля в 0:59. В Красногородске на улице Октябрьской изнутри выгорела деревянная надворная постройка размером 5 на 12 метров, огнём повреждена кровля на площади 15 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом, баню и гараж. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри надворной постройки. 

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