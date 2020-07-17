Денис Иванов считает, что Псковскую область ждёт вторая волна коронавируса

10:15, 17 июля 2020, ПАИ

Вторая волна ждёт Псковскую область к осени – считает директор Центра кровельных систем, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-live 17 июля.

«Пандемия не подходит к концу, - отметил Денис Иванов. – Говорят, к осени вторая волна нас ждёт».

Денис Иванов отметил, что строго соблюдает масочный режим – носит маску на работе и в магазине.

«Наши сотрудники тоже в масках, но вот посетителей сложно убеждать в том, что средства защиты необходимы», - добавил Иванов, отметив, что каждый должен понимать, что его здоровье и здоровье близких зависит только от него.

Также депутат отметил, что в магазинах можно уже наблюдать, как многие не носят маски и считают, что пандемия закончилась.

«Мы ещё не прошли пандемию», - подчеркнул Иванов.