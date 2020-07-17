Лагерь «Имени космонавтов» закрывать не собираются: в администрации Псковской области обсудили его развитие

10:27, 17 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросу сохранения и развития детского лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, совещание прошло с участием митрополита Псковского и Порховского Тихона, избранного главы Печорского района Сергея Тарасика, представителей тренерского и педагогического коллектива лагеря.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что лагерь якобы закрывается, а на его месте планируется открыть семинарию.

«Есть такое выражение: земля слухами полнится. Поэтому сегодня мы бы хотели поговорить о лагере, его судьбе, развеять домыслы, которыми, к сожалению, пестрит уже не только региональная пресса», - отметил Михаил Ведерников, открывая встречу.

В этом году лагерь не принял ни одного ребенка, так как есть предписания Роспотребнадзора об устранении в лагере целого ряда нарушений. «На сегодня лагерь не соответствует никаким нормам: ни пожарным, ни санитарным, ни антитеррористическим», - сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«У владыки была идея создания детского летнего гуманитарного лагеря. И мы с владыкой рассматривали, какие могут быть варианты. Но серьезно этот вопрос не обсуждали, окончательного решения по этому поводу нет. И даже если пришли бы к единому мнению, без решения Собрания депутатов Печорского района ничего бы не произошло», - подчеркнул Михаил Ведерников, комментируя появившиеся слухи.

«Была идея, которую мы обсуждали и которую я озвучил тем сотрудникам лагеря, с которыми встречался там. Вместо 21 дня в году и разрушенных совершенно страшных бараков будут коттеджы. В которых дети в течение какого-то летнего месяца совершенно спокойно будут жить. Не представлялось, что из этого можно будет сделать какую-то совершенно дикую проблему», - отметил митрополит Тихон.

Представители тренерского и педагогического состава лагеря «Имени космонавтов» просят сохранить спортивный профиль лагеря. «Нам бы хотелось жить в прекрасных условиях, но бегать по тем же трассам», - отметили они.

«Лагерь существует 60 лет. Естественно, он нужен. И есть возможность сделать его лучше. Надо прислушаться к предложениям. Конечно, последнее слово за депутатами», - высказал мнение избранный глава Печорского района Сергей Тарасик.

«Речи о закрытии лагеря не идет. Речь идет о том, чтобы объединить наши возможности. Пока возьмем паузу. Вместе проработаем варианты, как это может сосуществовать. Трасса должна быть сохранена. А вот как все правильно устроить и возможно ли сосуществование с объектами другого предназначения, это и будет сутью нашей работы», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.