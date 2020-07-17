17 псковских организаций сферы отдыха и оздоровления заключили договоры с регоператором

11:31, 17 июля 2020, ПАИ

В Псковской области договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов с филиалом ООО «Экопром» оформили 17 организаций, работающих в сфере отдыха и оздоровления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Среди них – базы отдыха, пансионаты и санатории, расположенные в Псковском, Печорском, Островском и Пушкиногорском районах, а также в южной зоне Псковской области. Вывоз отходов из них производится по установленному графику, в среднем – три раза в неделю.

В июне в Псковской области возобновили работу гостиницы и базы отдыха, а с 15 июля открылись для приёма гостей и санаторно-курортные организации. Все они должны работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе в части обращения с ТКО. Все организации, работающие в данной сфере, обязаны иметь договоры на вывоз ТКО с регоператором.